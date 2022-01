Ceará confirma pelo menos três casos de 'flurona', dupla infecção de covid-19 e gripe | Brasil | O Dia

Imagem ilustrativa do coronavírus - Pixabay - Creative Commons

Publicado 03/01/2022 13:47

Ceará - Após Israel anunciar um caso de "flurona" , infecção de covid-19 e gripe ao mesmo tempo, o governo do Estado do Ceará afirmou que já contabiliza pelo menos tês casos do duplo diagnóstico.Segundo a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), as pessoas que foram diagnosticadas são dois bebês de um ano e um homem de 52 anos. As crianças chegaram a ser internados em hospitais particulares, mas já receberam alta. No caso do adulto, ele cumpre isolamento em casa e vem sendo monitorado por uma equipe médica.Os casos foram registrados nas duas últimas semanas de dezembro, em Fortaleza, de acordo com a Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde (Covep), vinculada à Sesa.