Durante a pausa, as companhias que operam no País (MSC Cruzeiros e Costa Cruzeiros) vão buscar um alinhamento de regras sanitárias com as autoridades do governo federal,



"Nas últimas semanas, as duas companhias de cruzeiros afetadas experimentaram uma série de situações que impactaram diretamente as operações nos navios, tornando a continuidade dos cruzeiros neste momento impraticável", diz a nota da CLIA Brasil.



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou neste domingo, 2, sobre a situação de navios de cruzeiro. O Brasil tem atualmente cinco navios de cruzeiro operando em águas brasileiras.



MSC Splendida



A Anvisa notificou à empresa no sábado, 1º de janeiro, às 18h37, sobre o impedimento de embarques previstos para o domingo. A Agência solicitou ainda que a empresa MSC notificasse os viajantes sobre a impossibilidade de embarque no MSC Splendida no dia 2 de janeiro.



A operação da embarcação foi interrompida ainda no sábado, 1º, no Porto de Santos (SP), para investigação epidemiológica. Neste domingo, 2, a Anvisa notificou novamente a empresa sobre a paralisação da operação e a vedação de embarque de passageiros.



Não há passageiros a bordo.

O navio tem capacidade para 3.051 passageiros, em atendimento ao protocolo vigente.



A embarcação está em Santos.



O cenário epidemiológico foi alterado para nível 4 neste domingo, 2, o que implica quarentena para a embarcação.



Costa Diadema



A operação da embarcação foi interrompida na última quinta-feira, dia 30 de dezembro. A Anvisa determinou que o navio seguisse para seu destino final, Santos (SP), e que fizesse o desembarque de todos os passageiros seguindo o protocolo previsto.



Somente passageiros com teste positivo ou residentes locais puderam desembarcar no Porto de Salvador (BA), onde estava a embarcação.



O navio está a caminho de Santos e somente atividades essenciais estão autorizadas.



Todos os passageiros serão desembarcados em Santos.



A embarcação tem capacidade para 2.368 passageiros, em atendimento ao protocolo vigente.



O navio está no nível 4 do cenário epidemiológico, o que impede a sua operação.



MSC Preziosa



O navio atracou na manhã deste domingo, 2, no Porto do Rio de Janeiro. O desembarque dos passageiros foi iniciado após avaliação da situação epidemiológica a bordo pelas autoridades de saúde.



A embarcação tem capacidade para 3.016 passageiros, em atendimento ao protocolo vigente.



O navio está no nível 3 do cenário epidemiológico. De acordo com essa avaliação, os novos embarques neste domingo, 2, foram autorizados.



A mudança do cenário epidemiológico pode impedir novos embarques e levar ao encerramento do cruzeiro.



Costa Fascinosa



O navio está operando.



Tem capacidade para 1.083 passageiros, em atendimento ao protocolo vigente.



A embarcação está no nível 3 do cenário epidemiológico.



A mudança do cenário epidemiológico pode impedir novos embarques e levar ao encerramento do cruzeiro.



MSC Seaside



A embarcação está no nível 3 do cenário epidemiológico.



Tem capacidade para 3.622 passageiros, em atendimento ao protocolo vigente.



A mudança do cenário epidemiológico pode impedir novos embarques e levar ao encerramento do cruzeiro.