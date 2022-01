Versão pediátrica da vacina da pfizer deve chegar ao país na segunda quinzena de janeiro - INA FASSBENDER / AFP

Versão pediátrica da vacina da pfizer deve chegar ao país na segunda quinzena de janeiroINA FASSBENDER / AFP

Publicado 04/01/2022 13:06

A maioria das pessoas que participaram da consulta pública sobre vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19 é contrária à obrigatoriedade de prescrição médica para imunização. A informação foi divulgada pela secretária extraordinária de Enfrentamento à covid-19, Rosana Leite de Melo, nesta terça-feira, 4, durante audiência pública sobre o tema.

"Tivemos 99.309 pessoas que participaram neste curto intervalo de tempo cujo documento esteve para consulta pública. Sendo que a maioria se mostrou concordante com a não compulsoriedade da vacinação e a priorização das crianças com comorbidades. A maioria foi contra a obrigatoriedade de prescrição médica no ato de vacinação", disse a secretária.

Em dezembro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o governo vacinaria as crianças apenas mediante prescrição médica. Após a fala, o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (Conass) divulgou uma "carta de Natal às crianças do Brasil", na qual confirmou que nenhum Estado exigiria o documento.