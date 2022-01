Sem Anvisa, audiência sobre vacinação de crianças tem médicos que defendem cloroquina

Iniciada por volta das 10h15, a audiência pública não conta com a participação da Anvisa, que autorizou a aplicação da vacina da Pfizer nas crianças em 16 de dezembro - ASCOM

Brasília - A audiência pública sobre vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19 tem a participação de três médicos indicados pela presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara, Bia Kicis (PSL-DF), que compartilham posicionamentos semelhantes ao do presidente Bolsonaro, como o suposto tratamento precoce contra a covid com medicamentos com ineficácia comprovada, como a cloroquina. São contrários também ao passaporte sanitário - a obrigação de apresentar um comprovante de vacinação para entrar em locais públicos ou aeroportos.Iniciada por volta das 10h15, a audiência pública não conta com a participação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que autorizou a aplicação da vacina da Pfizer nas crianças em 16 de dezembro. A agência foi convidada, mas decidiu não participar