Casos de coinfecção vêm aumentando nos últimos dias Divulgação

Publicado 04/01/2022 20:45 | Atualizado 04/01/2022 20:56

Médicos e cientistas do mundo inteiro vêm analisando casos de infecção simultânea de Covid-19 e gripe. Desde o registro em Israel e o anúncio de casos no Ceará, a apelidada "flurona" tem assustado os brasileiros. No entanto, especialistas afirmam que esses casos não são raros.

A "flurona" ocorre quando os dois testes, tanto para gripe e para covid-19, dão positivo. No Brasil, já há casos da dupla infecção no Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará.

Especialistas dizem que ainda não se sabe se a combinação das duas doenças causa uma infecção mais grave. Segundo eles, os sintomas mais comuns são: febre, tosse, dor no corpo, irritação na garganta e, em alguns casos, até diarreia.

Segundo a médica especialista Roberta França, a dupla contaminação é mais comum do que se imagina. "A 'flurona' é mais comum do que de imagina, pois na maioria das vezes não há testagem dupla. O paciente acaba ficando com um diagnóstico ou outro. Já há muitos casos de dupla infecção, mais do que imaginamos", afirma a médica.

Como ainda não se sabe o efeito que "flurona" pode ter no organismo humano, especialista ressalta que todos devem continuar se protegendo ainda mais.

"A dupla infecção preocupa porque são dois vírus diferentes no organismo de uma pessoa e não sabemos ainda os níveis de complicações que os pacientes infectados podem ter. Essa associação dos dois vírus realmente nos preocupa", disse Roberta.

Ainda segundo ela, já existia a estimativa de aumento nos casos, tanto de covid quanto da Influenza, devido às festas de fim de ano. Segundo a médica, todos os estados deveriam repensar sobre a realização do Carnaval.

"Nós sabíamos que os casos de covid e de influenza iriam aumentar, porque as medidas restritivas não estavam sendo respeitadas, no entanto não estávamos imaginando que os casos se tornariam um conjunto. Isso nos mostra que o Carnaval deve ser amplamente repensado, e o Rio de Janeiro deveria seguir a mesma linha das cidades que já cancelaram seus eventos... No momento que temos uma pandemia e um surto de outros vírus a chance deles se 'encontrarem' é muito maior e infelizmente foi o que aconteceu", completou.

Casos

Israel registrou o primeiro caso de "flurona" no fim de 2021. A paciente é uma jovem que não estava vacinada nem contra a Covid, nem contra a gripe. Ela está grávida, mas apresentou sintomas leves.

Após Israel detectar o primeiro caso, o Brasil também identificou casos da dupla infecção. Na última segunda-feira, no Ceará foram registrados três casos. Segundo a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), as pessoas que foram diagnosticadas são dois bebês de um ano e um homem de 52 anos. As crianças chegaram a ser internados em hospitais particulares, mas já receberam alta. No caso do adulto, ele cumpre isolamento em casa e vem sendo monitorado por uma equipe médica.

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio também confirmou dois casos de "flurona", além de mais 17 casos suspeitos, enquanto a prefeitura de SP confirmou nesta terça-feira, 4, pelo menos 24 novos casos.

A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, por meio de uma nota, ressaltou que ainda não existem estudos científicos publicados que confirmem as implicações clínicas ou imunológicas da infecção conjunta, e reforçou ainda que vai acompanhar qualquer ocorrência que venha a ser notificada no estado.

*Estagiário sob supervisão de Marina Cardoso