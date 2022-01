Presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta nesta quarta-feira, 8 - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 05/01/2022 09:17

São Paulo - O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta, nesta quarta-feira, 5, após passar dois dias internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. O mandatário deu entrada na unidade na última segunda-feira, 3, por conta de um novo quadro de obstrução intestinal, mas não precisou de uma nova cirurgia.

Nas redes sociais, Bolsonaro publicou uma foto com a equipe médica e agradeceu: "Alta agora. Obrigado a todos. Tudo posso naquele que me fortalece".

Essa não é a primeira vez que ele sofre com essa condição. Anteriormente, o presidente já chegou a ser internado e precisou de intervenção cirúrgica para lidar com o quadro. O cirurgião Antônio Luiz Macedo, que interrompeu suas férias nas Bahamas para tratar de Bolsonaro, é quem o acompanha desde que ele tomou uma facada durante a campanha eleitoral em 2018. Desde então, ele já precisou passar por seis cirurgias em decorrência do atentado.



O presidente estava em São Francisco do Sul, no litoral catarinense, desde o dia 27 de dezembro, acompanhado da primeira-dama Michelle Bolsonaro e uma comitiva presidencial. Ele deixou o local por volta da meia-noite da última segunda-feira, quando seguiu para Joinville em um helicóptero da Força Aérea Brasileira e, em seguida, voou para São Paulo.