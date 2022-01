O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. - Divulgação/Polícia Militar Santa Catarina

Publicado 05/01/2022 12:11 | Atualizado 05/01/2022 13:37

Um homem de 19 anos foi preso na noite dessa segunda-feira, 3, após furtar um carro. A gasolina do veículo acabou e ele acabou flagrado pela Polícia Militar enquanto tentava abastecer no bairro União, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.



De acordo com informações do Metrópoles, conforme a ocorrência, o acusado estava na companhia de outro suspeito quando furtou o carro modelo Uno, branco, no bairro Paulo Coelho Machado, e empreendeu fuga. Ele usou uma chave mixa para cometer o crime.



Após alguns minutos, já por volta das 20h, ele foi até o bairro União, onde acabou a gasolina do veículo e o bandido deixou em frente a uma casa.



Ele teria dito a dona da casa, que estava ao lado de fora, que iria buscar combustível para o carro. Passado um pouco mais de duas horas, a mulher desconfiou e acionou a PM.



A equipe foi ao endereço e, em rondas pelo bairro, avistou o suspeito em uma moto com um galão de gasolina na mão indo em direção ao Uno. O acusado jogou a chave mixa no chão para despistar a PM, mas não teve sucesso.



Ele confessou o furto e foi preso em flagrante. O carro foi encaminhado a Defurv (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos) e o caso registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.