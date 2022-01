Este é o segundo ano que a festa é cancelada por conta da pandemia - Reprodução

Publicado 05/01/2022 14:37 | Atualizado 05/01/2022 16:14

Olinda - A Prefeitura de Olinda anunciou nesta quarta-feira, 5, o cancelamento do Carnaval 2022 na cidade, por conta do aumento no número de casos de covid-19 e de influenza. A medida foi informada pelo prefeito, Professor Lupércio, durante coletiva de imprensa no Palácio dos Governadores. Mesmo com a não realização da festa, a Marim dos Caetés detalhou linhas de investimentos para a cultura olindense em dois eixos, Auxílio do Carnaval e Circuito Cultural. Este é o segundo ano que a festa é cancelada por conta da pandemia.



"Eu sempre disse que nós estávamos preparados para realizar o Carnaval da nossa cidade em 2022 desde que as condições por conta da pandemia fossem favoráveis. No entanto, o cenário pandêmico não nos permite fazer este que é o maior Carnaval do mundo. Mesmo assim, vamos continuar investindo com muita atenção na cultura da nossa cidade que é Patrimônio Cultural da Humanidade”, disse o prefeito.



O Auxílio do Carnaval é voltado para a cultura popular e tradicional do município, além dos ambulantes que atuam no Carnaval. De acordo com o texto divulgado pela prefeitura, o público-alvo são as entidades, grupos e artistas representantes da cultura popular e tradicional do município e ambulantes.



O Fomento à Cultura foi criado para incentivar a realização de festivais municipais e um edital para concepção e execução de festivais multiculturais.



Ainda terá investimento para realização de projetos culturais para artistas, grupos, entidades e coletivos. A seleção será realizada por pareceristas de público e notório saber, pessoas com visível conhecimento nas áreas culturais. Com a distribuição entre as diferentes linguagens artísticas predominantes no município. Exclusivo para agentes residentes ou domiciliados no município.

Posicionamento do estado

Pernambuco ainda não informou posição oficial sobre a realização da festividade. No final de novembro, o secretário da Saúde do Estado, André Longo, disse que a realização do carnaval, tanto na cidade de Recife quanto na de Olinda, estava em debate.



Também em novembro, a prefeitura de Recife informou que, embora o carnaval seja importante para fomentar o turismo e a retomada econômica, a realização do evento estava indefinida, pois dependia do parecer das autoridades sanitárias. Procurada pela reportagem, a administração municipal não respondeu aos questionamentos sobre a realização do evento até a publicação desta matéria.

No Rio de Janeiro, os blocos de rua de carnaval foram cancelados nesta terça-feira, 4, enquanto os desfiles na Marquês de Sapucaí ainda estão previstos para ocorrer. Em São Paulo, a capital vive uma indefinição para a realização da festa.