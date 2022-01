Secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz - Reprodução Twitter

Publicado 05/01/2022 16:01 | Atualizado 05/01/2022 16:06

Brasília - Vários estados brasileiros possuem registro de uma nova variante do vírus Influenza A, H3N2, batizada como Darwin. A informação foi confirmada pelo secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, nesta quarta-feira (5).

"Uma nova cepa do vírus Influenza A, H3N2, Darwin, vem sendo cadastrada em nossos sistemas, em vários estados do país. Por isso recomendamos que todos os cuidados relacionados à saúde sejam priorizados, o uso de máscaras, a higienização das mãos ainda é sumariamente importante", escreveu Cruz em seu perfil no Twitter.

Cruz também reforçou a importância da vacinação, pediu à população que mantenha os cuidados "não farmacológicos" e frisou que a nova cepa da Influenza pode ser mais agressiva em crianças. "Em crianças o vírus Influenza é mais ágil, podendo evoluir à sintomas mais graves. Se estiver em dúvida se é Gripe H3N2 ou Covid-19, faça um teste”, disse.

Atualmente, o Brasil enfrentra a um surto de casos de infecções do vírus Influenza, além da pandemia da Covid-19. Recentemente, cientistas também identificaram que uma pessoa também pode se infeccionar com os dois vírus ao mesmo tempo. Tal possibilidade foi nomeada de fluorona.

