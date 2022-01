Mônica segura seu cartão de vacinação - Prefeitura de SP/ divulgação

Publicado 05/01/2022 20:30

Mônica Calazans, a primeira pessoa a ser vacinada no Brasil contra a Covid-19, se filiou ao MDB em São Paulo. A enfermeira, de 55 anos, deve se candidatar a deputada federal pela sigla. O deputado federal Baleia Rossi, que confirmou a informação, afirmou considerá-la um investimento do partido na própria renovação.

A profissional, que faz parte do grupo de risco e atua na linha de frente contra a covid no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, foi imunizada com a primeira dose de CoronaVac no dia 17 de janeiro, minutos após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar o uso emergencial da vacina no país.

Para Baleia Rossi, Calazans, que é sua indicação para o partido, estar na linha de frente do enfrentamento à pandemia “é um grande exemplo para o país”.