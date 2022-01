Jair Bolsonaro (PL) - AFP

Publicado 05/01/2022 20:40

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou, nesta quarta-ferira (5), a criticar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Desta vez, o chefe do Executivo reclamou do fato do órgão recomendar a suspensão provisória de cruzeiros na costa brasileira por causa dos casos de Covid-19 nos navios.

“O mundo todo está de olho em nós, não é porque somos bonzinhos, mas porque temos muito a oferecer. O Brasil é uma potência no agronegócio, em mineral, no turismo. Lamento a decisão que foi tomada, não pelo meu governo, mas pela Anvisa, no tocante aos cruzeiros. Então a gente pede bom senso, em especial as autoridades, para que possamos levar o Brasil avante com a nossa economia, que sem economia também não pode existir saúde”, disse.

Na última segunda-feira (3), o governo federal publicou uma nota suspendendo os cruzeiros até 21 de janeiro. Segundo a Anvisa, foram confirmados 829 casos de Covid-19 em cinco embarcações que operaram no Brasil entre 1º de novembro a 3 de janeiro.