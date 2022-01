Tripla infecção! Mulher é diagnosticada com Covid-19, Influenza e adenovírus - Reprodução

Tripla infecção! Mulher é diagnosticada com Covid-19, Influenza e adenovírusReprodução

Publicado 05/01/2022 20:56

São Paulo - Uma mulher foi diagnosticada com Covid-19, Influenza e adenovírus (vírus da gripe comum). O caso ocorreu em Botucatu e foi identificado pelo infectologista Alexandre Naime Barbosa, chefe do departamento de Infectologia da Universidade do Estado de São Paulo, a Unifesp. A paciente é ginecologista, tem 49 anos, mas não teve o nome divulgado. As informações foram revelados pelo UOL.

Recentemente, profissionais da saúde identificaram pessoas que se infectaram duplamente com a Covid e a Influenza. Tal fato foi nomeado de Flurona. Entretanto, essa é a primeira tripla infecção registrada no país.

Segundo Barbosa, a mulher procurou o consultório e relatou que participou de diversos encontros sociais entre os dias 14 e 19 de dezembro. "Já havia dois dias de tosse seca, nariz escorrendo e dor no corpo. Ela estava se expondo a pessoas que não utilizavam máscara", contou o infectologista.

Barbosa também frisou que o caso mostra que as pessoas estão se expondo sem os devidos cuidados. “Mostra um entendimento errado do que seria flexibilização. É necessário que as pessoas sigam tendo as regras básicas de prevenção a qualquer infecção respiratória viral, que é o uso de máscara, o distanciamento social e evitar aglomerações e contato com muitas pessoas", finalizou.