O vereador Carlos Bolsonaro - Caio César / Divulgação / CMRJ

O vereador Carlos BolsonaroCaio César / Divulgação / CMRJ

Publicado 06/01/2022 08:56 | Atualizado 06/01/2022 12:04

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) e o deputado federal Julian Lemos (PSL-PB) trocaram xingamentos nas redes sociais nesta quarta-feira, 5. O embate começou quando o filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), criticou o ex-aliado por estar organizando a campanha do ex-juíz Sergio Moro (Podemos).



"O maior fofoqueiro do Brasil [Moro] foi encontrar o seu chifrudo [Lemos] na Paraíba com dinheiro do fundo eleitoral? Par perfeito que explica a falta de testosterona e vergonha na cara do grupinho!", escreveu Carlos Bolsonaro.

O maior fofoqueiro do Brasil foi encontrar o seu chifrudo na Paraíba com dinheiro do fundo eleitoral? Par perfeito que explica a falta de testosterona e vergonha na cara do grupinho! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 5, 2022

Em resposta, Julian Lemos devolveu a ofensa e inseriu o deputado bolsonarista Carlos Jordy (PSL-RJ) no entrevero.



"O [emoji de cachorro] presidencial falando sobre testosterona. Logo tu? Não sei aqui quem tem chifre, mas no RJ eu sei quem tem e quem botou em você", respondeu.