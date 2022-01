A companhia aérea Azul opera a rota entre Macaé e o Aeroporto Santos Dumont. - Foto: Divulgação/Zurich Airport Brasil.

Publicado 06/01/2022 12:17 | Atualizado 06/01/2022 12:39

Rio - A alta nos casos de covid-19 e de influenza no país já começa impactar os voos e as operações no país. A companhia aérea Azul, por exemplo, empresa líder no transporte de passageiros nos últimos 12 meses, segundo dados da Agência Nacional de Transporte Aéreo (Anac), fez um comunicado informando que fará uma reprogramação em alguns de seus voos.

Em nota, a companhia afirmou que registrou um aumento no número de dispensas médicas entre seus tripulantes e decidiu realocar os voos.

"A Azul informa que, por razões operacionais, alguns de seus voos do mês de janeiro estão sendo reprogramados. A companhia registrou um aumento no número de dispensas médicas entre seus Tripulantes, casos esses que, em sua totalidade, apresentaram um quadro com sintomas leves", diz o comunicado.