Marcelo Freixo - Renata Cristiane

Publicado 06/01/2022 17:59 | Atualizado 06/01/2022 18:04

O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) é mais um que testou positivo para covid-19. A informação foi dada pelo próprio parlamentar em publicação no Twitter nesta quinta-feira, 6.



Freixo disse que está bem, com apenas sintomas leves, e disse que vai permanecer isolado. Ele lembrou que tomou três doses da vacina contra covid.



"Infelizmente testei positivo para a covid. Mas como tomei as três doses da vacina, estou bem, com sintomas leves. Agora seguirei os protocolos de segurança e permanecerei isolado. Cuidem-se, porque a pandemia não acabou: usem máscara, evitem aglomerações e se vacinem", escreveu Freixo.



Tabata Amaral e João Campos

Mais cedo, a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) anunciou que está com covid-19. Essa é a segunda vez que ela contrai o vírus. Além dela, o namorado João Campos (PSB), prefeito do Recife (PE), também foi diagnosticado novamente com a doença.