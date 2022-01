Carro a Polícia Militar de Manaus foi alvejado - Divulgação

Publicado 07/01/2022 09:56

Um carro da Polícia Militar de Manaus foi alvejado por tiros de fuzil enquanto transportava três detentos para uma audiência de custódia, na tarde desta quinta-feira, 6. Na ocasião, dois dos presos acabaram morrendo e uma policial foi baleada.

Segundo a Polícia Civil, a hipótese é de que o ataque tenha sido um acerto de contas entre facções rivais. Os criminosos estavam em três automóveis, que pararam ao lado do carro da PM. Os bandidos abriram fogo e depois fugiram.

Um homem suspeito de participar do ataque foi preso tempo depois, quando tentava fugir por uma rodovia. A policial que também estava no carro da PM e foi atingida de raspão por um dos tiros não corre risco de morte.

Um cerco policial está sendo formado nas ruas de Manaus para tentar capturar os suspeitos do ataque. Por ordem do governador do estado, Wilson Lima, todos os policiais militares de folga estão sendo convocados para participar da operação de captura.