Brasil

Exército estabelece regras para militares voltarem ao trabalho: vacinação e uso de máscara

Orientação diverge do discurso do presidente Jair Bolsonaro, que é contra a exigência de vacina e não aplicou regra semelhante ao ordenar o retorno do funcionalismo em geral ao trabalho presencial

Publicado 06/01/2022 20:45 | Atualizado há 16 horas