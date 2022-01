Com o aval da Anvisa, a Fiocruz dará início a produção de vacinas 100% nacionais contra Covid-19 - Erasmo Salomão/Ministério da Saúde

Publicado 07/01/2022 12:40 | Atualizado 07/01/2022 12:59

Brasília - Com o sinal verde dado nesta sexta-feira pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) iniciará a produção de uma vacina 100% nacional para combater a pandemia de covid-19. Com a aprovação do registro do insumo farmacêutico ativo (IFA) fabricado pelo próprio instituto de pesquisa, todas as etapas de produção serão realizadas no Brasil.

Antes de bater o martelo, a Anvisa levou em consideração a avaliação dos estudos de comparabilidade. O resultados dos testes revelaram que o insumo fabricado no país manteve o desempenho das vacinas importadas.

A decisão conclui a transferência de tecnologia desenvolvida pela Fiocruz e que teve início ainda no ano passado. Em maio, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação do novo insumo já havia sido concedida. Desde então, a Fiocruz tem realizado a produção de lotes testes para à espera da autorização de uso do IFA nacional na vacina Covid-19.



Vale destacar que a vacina da AstraZeneca/Fiocruz está autorizada no Brasil desde 17 de janeiro de 2021 e recebeu o registro definitivo em 12 de março de 2021.