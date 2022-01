Com mais de 1.400 lojas físicas, a Magalu iniciou a sexta-feira com longas filas pelo país - Divulgação

Publicado 07/01/2022 13:34 | Atualizado 07/01/2022 13:37

Rio - Com mais de 25 mil ofertas, as lojas da Magalu iniciaram a sexta-feira com filas quilométricas. Na abertura da 'Liquidação Fantástica', focada no sistema 'pegou, levou', a rede varejista aposta na campanha, em mais de 1.400 lojas físicas e nos canais digitais, para a queima de estoque na virada de ano.

O consumidor que não aproveitou as promoções de Black Friday e de Natal pode garantir bons descontos na compra do desejado produto. Em diversas cidades as filas começaram a se formar ainda na madrugada. Entre as principais ofertas, os clientes podem encontrar iPhone 11 64gb com câmera dupla por R$ 3.999; Smartphone Samsung A12 64gb por R$ 899; Smart TV 32" por R$ 1.299; lavadora de roupas Brastemp 12kg por R$ 1.499; fogão Consul de 4 bocas por R$ 799.

Confira outras ofertas:

Kit Sabão Omo Líquido 5l com 2 unidades: 89,80 reais (à vista)

Sabão em pó Brilhantes 1,6kg: 11,35 reais (à vista)

Sabão em pó Comfort 1,6kg: 14,09 reais (à vista)

Notebook Asus AMD Ryzen: 2 899 reais (à vista)

Guarda-roupas casal 8 portas e 4 gavetas: 1 199 reais (à vista ou 24x de 59,90 reais)

Fogão Consul de 4 bocas: 799 reais (à vista ou em até 10x sem juros)

Aparelho de jantar com 20 peças: 199 reais (à vista)

Ventilador de 40 cm: 119 reais (à vista)

Impressora Epson Multifuncional: 1 119 reais (à vista ou até 24x de 59,90 reais)

Chapinha de cabelo: 29 reais (à vistax)

Caixa de Som Amvox com amplificador, bluetooth e USB: 499 reais (à vista ou 10x sem juros)

Mochila adidas Daily: 50 reais (à vista)

Tablet Infantil Multilaser: 399 reais (à vista ou em 10x sem juros)

Fralda Huggies Supreme Care: 53,90 reais (à vista)

Fralda Babysec Ultrasec Galinha Pintadinha: 46,90 reais (à vista)

Fralda Pom Pom Protek Proteção de Mãe: 13,90 reais (à vista)

Papel Higiênico Elite Ultra Folha Dupla 24 rolos: 22,90 reais (à vista)

Papel Higiênico Elite Ultra Folha Dupla 16 rolos: 16,90 reais (à vista)

Colchão em Molas + Box Casal Prime: 799 reais (à vista)

Leite condensado semidesnatado Piracanjuba: 3,69 reais (à vista)

Creme de leite integral Piracanjuba: 2,49 reais (à vista)

Leite Ninho 1l: 3,99 reais (à vista)

Composto Lácteo Enfagrow 800g: 38,90 reais (à vista)

Travesseiro Ortobom: 10 reais (à vista)

Panela de Pressão Polida: 20 reais (à vista)

Air Fryer: 199 reais (à vista)