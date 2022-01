Cerca de 38% dos brasileiros acham que a pandemia acabará este ano, aponta PoderData - Arquivo/Divulgação

Publicado 07/01/2022 14:59

são Paulo - Pesquisa do PoderData mostrou que 38% dos brasileiros consideram que a pandemia da covid-19 vai acabar em 2022. Em contrapartida, 47% pensam que a pandemia se prolongará para além deste ano. Outros 15% não souberam responder.



A pesquisa foi realizada por meio de ligações para telefones celulares e fixos de 2 a 4 de janeiro de 2022. Foram 3.000 entrevistas em 501 municípios nas 27 unidades da Federação.

Em um momento em que o Brasil registra aumento no número de casos diários de covid-19, os dados revelam o que a população pensa. Levando em consideração também, a alta de diagnósticos impulsionados pelo avanço da variante ômicron, que já representa 58% das infecções no Brasil. Segundo o PoderData, 42% se consideram muito preocupados com a nova cepa.

A pesquisa também mostrou que as mulheres são menos otimistas acerca do fim da pandemia: 51% afirmam que a pandemia não terá fim em 2022. Por outro lado, os homens apresentaram a mesma proporção para os 2 cenários: 44% avaliam que o fim da pandemia acontecerá em 2022 e 44% dizem que não.

O PoderData também analisou os dados da opinião da população sobre o fim da pandemia com a avaliação do trabalho de Jair Bolsonaro (PL). Os que avaliam o presidente como “ótimo/bom”, 42% dizem achar que a pandemia terminará neste ano e 35% consideram que não.

A margem de erro é de 2 pontos percentuais.