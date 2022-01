O intenso temporal causou enxurradas pelas ruas de Barretos - Reprodução/EPTV

O intenso temporal causou enxurradas pelas ruas de Barretos Reprodução/EPTV

Publicado 07/01/2022 15:43

Fortes chuvas causam alagamentos e destruição em Barretos (SP) Reprodução: Redes Sociais

Barretos - A cidade de Barretos, localizada no interior de São Paulo, decretou estado de calamidade na noite da última quinta-feira. O município sofre com as consequências de fortes temporais que destruíram casas, pontes e deixou uma mulher de 77 anos desaparecida.

Segundo a Defesa Civil, a chuva acumulada atingiu 150 milímetros em três horas, quase a metade da média histórica do mês. O temporal transformou ruas e avenidas em rios.

Na tarde de ontem, durante as pancadas de chuva, uma idosa de 77 anos chamada Antônia Yoshida tentou descer do carro e foi levada pela enxurrada. Segundo as autoridades e a família, a senhora segue desaparecida.

Além disso, uma ponte, que liga os bairros Zezinho Amêndola e Cristiano Carvalho desabou por conta das chuvas. Ademais, houve rompimento de uma adutora, deixando ao menos seis bairros da cidade sem água.

Ponte destruída por conta do temporal em Barretos (SP) Reprodução: Redes Sociais

A prefeitura de Barretos ainda fez um levantamento e apontou que uma família teria ficado desabrigada por conta do temporal.

As buscas por Antônia foram retomadas nesta manhã (07) pelo Corpo de Bombeiros. Além disso, ruas do centro da cidade estão interditadas por causa das crateras abertas pela correnteza. Equipes da prefeitura trabalham para recuperar as áreas mais afetadas.