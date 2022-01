Mãe queimada com óleo quente e filho bebê foram libertados de cárcere privado - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Publicado 07/01/2022 17:02

Policiais civis resgataram na terça-feira, 4, uma mulher que foi mantida em cárcere privado com seu filho de um ano e meio por quatro dias. Os dois estavam presos desde o dia 1º de janeiro, em Arroio das Pedras, zona rural de Rio Novo do Sul, no Espírito Santo.

De acordo com informações da "Tv Gazeta", o marido da vítima e pai da criança, de 24 anos, foi preso em flagrante. Segundo a Polícia Civil, a mulher, 23, foi torturada e queimada com óleo quente enquanto estava presa. Na terça-feira, 4, a mãe conseguiu sair da casa e ir até a delegacia pedir ajuda.

"Ela conseguiu convencer o suspeito a deixá-la sair, sob o pretexto de que iria a uma audiência no fórum. Antes de sair, ainda ouviu mais uma ameaça: o homem disse que picaria o filho em pedacinhos, caso ela não voltasse. Uma vez livre, a mulher veio até a delegacia de Rio Novo do Sul, pediu ajuda e os policiais civis foram à residência, conseguindo libertar a criança”, relatou o titular da Delegacia de Polícia de Rio Novo do Sul, delegado José Augusto Militão.



Em depoimento, o homem, que trabalha como autônomo, negou as agressões e o cárcere privado, dizendo que a vítima se queimou fritando bolinhos.

Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de tortura, cárcere privado e constrangimento a menor sob guarda em circunstância de violência doméstica. O homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, onde teve a prisão mantida em audiência de custódia.



O nome do preso não foi divulgado para não evitar exposição da mulher e do filho.