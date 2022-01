Apresentação das fotos já levantou suspeitas de um adolescente de 16 anos como envolvido na chacina - Reprodução

Apresentação das fotos já levantou suspeitas de um adolescente de 16 anos como envolvido na chacinaReprodução

Publicado 07/01/2022 15:20

Ceará - A Polícia Civil utilizou uma foto do ator Michael B. Jordan, astro das franquias "Creed" e "Pantera Negra", em um catálogo para reconhecimento de suspeitos de uma chacina que provocou a morte de cinco pessoas.

De acordo com o jornal "Diário do Nordeste", a foto do ator aparece como uma das três imagens presentes no Termo de Reconhecimento Fotográfico da Polícia Civil do Ceará em relação aos crimes que ocorreram no dia 25 de dezembro e ficaram conhecidos como "chacina da sapiranga". A apresentação das fotos já levou para a suspeita de um adolescente de 16 anos como envolvido na chacina.

A Polícia Civil do Ceará ainda não se pronunciou sobre o uso da foto do ator nas investigações dos crimes. Porém, as autoridades locais dizem que as investigações da chacina já totalizaram na identificação de 28 pessoas envolvidas no ocorrido.

"Cabe destacar que o trabalho policial juntou elementos comprobatórios por meio de provas técnicas, através de perícias, e testemunhais", disseram as autoridades.