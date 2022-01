Brazil's President Jair Bolsonaro speaks during a press conference at the Vila Nova Star Hospital after he was discharged, in Sao Paulo, Brazil, on January 5, 2022. Bolsonaro announced this Wednesday on his social networks that he was discharged from the hospital in Sao Paulo where he had been admitted since Monday due to an intestinal obstruction. - AFP

Publicado 07/01/2022 17:16

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) protocolou nesta sexta-feira, 7, um pedido para que o Supremo Tribunal Federal (STF) proíba o presidente Jair Bolsonaro (PL) de espalhar notícias falsas sobre a vacinação infantil contra a covid-19.

No documento, o parlamentar pede que se aplique multa diária de R$ 200 mil caso Bolsonaro insista na conduta de desinformação sobre o imunizante.

Em uma publicação no Twitter, o senador falou sobre o pedido feito ao Supremo. "Essa sanha assassina não pode continuar!", disse ele.

Nesta quinta-feira, Bolsonaro voltou a criticar a vacinação para crianças com idade entre 5 e 11 anos contra covid-19. Ele ainda reforçou que não irá vacinar sua filha, Laura, de 11 anos, e afirmou não ter conhecimento de crianças que teriam morrido em decorrência da doença, nessa faixa etária, para justificar a vacinação, apesar de números comprovarem a ocorrência das mortes.

"A minha filha não será vacinada. Uma das questões que a gente colocou, no Ministério da Saúde, e que você pai tem que saber: a Pfizer, dona dessa vacina, não se responsabiliza por efeitos colaterais. E a própria Anvisa, que autorizou a vacina, diz que a criança logo após a vacinação pode sentir falta de ar e palpitações. Eu pergunto, você tem conhecimento de uma criança de 5 ou 11 que tenha morrido de covid? Eu não tenho", disse o presidente durante entrevista a TV Nova Nordeste, de Pernambuco.



Na tentativa de, novamente, colocar em dúvida a importância da vacinação das crianças, o presidente alegou que se "algum moleque que morreu de covid" tinha "outra comorbidade qualquer". "Quando se trata de criança, não se deixe levar pela propaganda", disse. "Qual interesse da Anvisa e das pessoas taradas por vacina?", completou.