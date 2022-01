Três lanchas foram atingidas - Reprodução

Três lanchas foram atingidasReprodução

Publicado 08/01/2022 14:04 | Atualizado 08/01/2022 16:22

Minas Gerais - Ao menos três lanchas foram atingidas após pedras se soltarem de cânion no Lago de Furnas em Capitólio, no sul de Minas Gerais. Até o momento, há informação de duas pessoas terem morrido no acidente. Outras três vítimas estão em estado grave na Santa Casa de Passos.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma tromba d'água teria sido a causa do deslizamento, que aconteceu por volta de 12h30 deste sábado. Segundo o "Portal G1", até o momento, há informação de que 34 pessoas estavam envolvidas no acidente. Desse total, duas pessoas morreram e as outras 32 estão sendo atendidas nos municípios próximos. Não há identificação das vítimas.



Em vídeo publicado na internet, é possível ver o momento que a pedra se solta e atinge lanchas que estavam próximas. Confira:

MEU DEUS DO CÉU!



Pedras se soltaram de cânion e atinge três lanchas em Capitólio!pic.twitter.com/WukEFSKFDk — Douglas (@uaiteve) January 8, 2022

De acordo com o Corpo de Bombeiros há mais de 15 vítimas. Equipes de resgate de Passos e Piumhi foram acionadas para ajudar no local. Em entrevista à CNN, o tenente Pedro Aihara afirmou que o acidente resultou na morte de uma pessoa.



A suspeita é que a pedra se soltou em decorrência de uma "tromba d'água" que fez com que a rocha deslizasse caindo de cerca de 5 metros de altura.

*Matéria em atualização