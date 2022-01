Vice-prefeito disparou contra a própria virilha - Divulgação

Publicado 08/01/2022 18:30

O vice-prefeito de Vila Velha, cidade da região metropolitana de Vitória, disparou contra a própria virilha, com arma de fogo, na tarde deste sábado (8). Em comunicado, a Prefeitura Municipal da cidade informa que o acidente aconteceu enquanto Victor Linhalis entrava em um carro, no bairro Ponta da Fruta.

Linhalis foi levado para um hospital particular de Vila Velha e se encontra fora de risco de vida. "O disparo atingiu a região da virilha e Victor Linhalis está no centro cirúrgico, estabilizado, sem risco de morte, no Hospital Vila Velha ", explicou a prefeitura.

Ainda em nota, a prefeitura afirma que a pistola do vice-prefeito tem todos os registros necessários para o porte. "Dr. Victor possui porte de arma , que é registrada, está dentro da validade, passou por treinamento e é habilitado a manusear a pistola", diz.

Atualmente, o registro de arma de fogo só é concedido ao indivíduo que não tiver antecedentes criminais, além da necessidade de comprovar a capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo e ter residência fixa.

A legislação prevê também que quem for flagrado com posse irregular de arma pode ser preso com um ano e três meses de detenção, além de pagamento de multa. Armas sem registro podem ser recolhidas pelas autoridades.