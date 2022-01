Pedras se soltam e atingem três lanchas em Capitólio, Minas Gerais - Handout / Minas Gerais Fire Department / AFP

Pedras se soltam e atingem três lanchas em Capitólio, Minas GeraisHandout / Minas Gerais Fire Department / AFP

Publicado 09/01/2022 08:19

Minas Gerais - Os mergulhadores retomaram as buscas por desaparecidos da tragédia no Lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais, a partir das 6h deste domingo. Pelo menos três pessoas ainda não foram encontradas. Elas estavam na lancha que foi atingida por um paredão rochoso que desmoronou por volta das 11h deste sábado. Sete pessoas morreram no acidente.

fotogaleria

O Corpo de Bombeiros trabalhou na busca às vítimas desaparecidas até às 19h de sábado. Eles tiveram que parar por conta da falta de visibilidade e possível risco para os profissionais. As equipes, no entanto, se mantiveram no local para a apuração dos fatos. Segundo o coronel Edgard Estevo, 40 militares trabalharam na ocorrência.



Por volta das 21h, o número de desaparecidos no desastre caiu de 20 para três. "Conseguimos fazer o contato com muitas delas. As pessoas que no momento estão desparecidas são das que estavam na lancha de nome Jesus, que foi atingida diretamente pela rocha. Essas três não foram encontradas nem resgatadas", disse o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Pedro Aihara.