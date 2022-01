Pedras se soltam e atingem três lanchas em Capitólio, Minas Gerais - Handout / Minas Gerais Fire Department / AFP

Publicado 09/01/2022 11:16 | Atualizado 09/01/2022 12:00

Rio - Mais uma vítima da tragédia em Capitólio foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais na manhã deste domingo, 9. Com isso, o total de mortos no desastre subiu para oito. O homem era uma das três pessoas que estavam desaparecidas depois da queda de uma pedra gigante no Lago de Furnas. A corporação também informou que onze mergulhadores especializados e mais de cinquenta militares continuam empenhados em busca das outras duas vítimas.



O acidente em Capitólio aconteceu por volta de 12h30 de sábado, quando dezenas de turistas passeavam de barco. Em vídeos nas redes sociais, gravados em uma das lanchas mais distantes, as pessoas que estavam no local aparecem preocupadas com o descolamento da pedra momentos antes da tragédia.



Mais de trinta pessoas ficaram feridas e tanto as vítimas fatais quanto os desaparecidos estavam em uma lancha chamada “Jesus”. O Corpo de Bombeiros afirmou que todos os turistas das outras três embarcações já foram levados para hospitais da região e a maior parte deles já recebeu alta.

Em comunicado oficial da cidade, o prefeito de Capitólio, Cristiano Silva (PP), lamentou a tragédia, que classificou como um desastre natural. “Nós estamos em estado de choque com esse acontecido e somos solidários às vítimas, os feridos e os óbitos. Não foi uma tromba d’água (como tem circulado pelas redes sociais), foi um deslocamento de pedra que atingiu algumas lanchas. Somos muito gratos a nossas cidades vizinhas, que estão nos auxiliando neste momento”, disse em vídeo oficial.

Já em entrevista à CNN, ele disse que é injusto tentar apontar um culpado para uma fatalidade. "Não é o momento de olhar para trás e apontar um culpado. Esses especialistas de internet que aparecem depois das tragédias eu não dou muito crédito", afirmou.