As nove pessoas foram identificadas por meio do reconhecimento das suas impressões digitais - Divulgação/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

Publicado 10/01/2022 09:14 | Atualizado 10/01/2022 14:03

Minas Gerais - A última vítima do desabamento do cânion em Capitólio, Minas Gerais, foi identificada no início da tarde desta segunda-feira, 10. Ao todo, dez pessoas morreram no acidente. De acordo com a Policia Civil, todas as vítimas eram de Minas Gerais ou de São Paulo.

A primeira vítima foi identificada oficialmente na manhã deste domingo, 9. Outras quatro vítimas foram identificadas durante a noite do mesmo dia. Três vítimas foram identificadas durante a madrugada desta segunda-feira, 10 e as últimas duas foram identificadas no início desta tarde.

As dez pessoas foram identificadas por meio do reconhecimento das suas impressões digitais. Segundo o delegado regional Marcos Pimenta, todas elas estavam a bordo de uma das quatro lanchas diretamente atingidas pelo bloco de pedras que se desprendeu do cânion. Ao menos outras 24 pessoas precisaram de socorro, e muitas delas foram levadas a unidades de saúde próximas com fraturas e escoriações.

Confira a lista de nomes das vítimas identificadas:

Júlio Borges Antunes, 68 anos, natural de Alpinópolis (MG);



Camila Silva Machado, 18 anos, de Paulínia (SP);



Maycon Douglas de Osti, 24 anos, de Campinas;



Sebastião Teixeira da Silva, 64 anos, natural de Anhumas (SP);



Marlene Augusta Teixeira da Silva, 57 anos, de Itaú de Minas (MG);

Geovany Teixeira da Silva, 37 anos, de Itaú de Minas (MG);

Geovany Gabriel Oliveira da Silva, 14 anos, de Alfenas (MG);

Thiago Teixeira da Silva Nascimento, 35 anos, de em Passos (MG);

O piloto da lancha, Rodrigo Alves dos Anjos, 40 anos, de Betim (MG);

Carmem Pinheiro da Silva, de 43 anos, de Cajamar (SP).

Marlene e Sebastião eram casados. Eles eram pais de Geovany Teixeira, que era pai de Geovany Gabriel. O casal também são os tios que a costureira Alessandra Barbosa estava procurando no dia do acidente, além de serem tios da vítima Thiago. Maycon era namorado de Camila.

“Os ocupantes se conheciam e estavam hospedados em uma pousada em São José da Barra”, informou Pimenta. A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias da tragédia, bombeiros juntamente com homens da Marinha, seguem recolhendo material que possa contribuir com a investigação.

Além disso, os mergulhadores também procuram por pedaços de vítimas cujos corpos foram segmentados ao sofrer o impacto das pedras e vasculham a área para se certificar de que não há mais nenhuma vítima presa sob os escombros submersos.

O desabamento

No último sábado, 8, uma rocha se desprendeu e caiu sobre quatro lanchas com turistas. Ao todo, dez pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas. O Corpo de Bombeiros iniciou o terceiro dia de buscas por vítimas do deslizamento de parte de um cânion no lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais.

Em nota, a empresa Furnas Centrais Elétricas, que é controlada pela Eletrobras, lamentou o ocorrido e informou que apenas usa a água do lago para gerar energia elétrica. “Compete ao Poder Público a gestão dos demais usos múltiplos do reservatório”, sustenta a empresa, referindo-se ao controle das atividades turísticas na região.

*Com informações da Agência Brasil