Influencer digital Milena Peixoto foi agredida pelo ex - Reprodução

Influencer digital Milena Peixoto foi agredida pelo exReprodução

Publicado 10/01/2022 16:09 | Atualizado 10/01/2022 16:20

Recife - A influencer digital Milena Peixoto denunciou, na noite do último domingo (9), o ex-namorado Wenderson Albuquerque por agredi-la no meio da rua e na frente do filho de dez meses e dos avós. A jovem, que possui mais de 260 mil seguidores no Instagram, compartilhou imagens de câmaras de segurança que mostram o momento.

fotogaleria

Segundo Milena, ela terminou o relacionamento depois que descobriu uma traição. Wenderson, então, foi de Bodocó a Granito, ambas cidades de Pernambuco, atrás da ex. "Ele me bateu na frente de meus avós e meu filho. Meu filho e meus avós desesperados e ele não parava. Meus avós são idosos, com problema de saúde e meu filho é um bebê de colo de dez meses. Foram quatro anos de relacionamento e daí aconteceu essa traição. Decidi falar umas verdades aqui para a amante”, contou.



Ainda segundo Milena, ela registrou um boletim de ocorrência contra Wenderson após a realização do exame de corpo de delito. "Ele achou ruim e saiu de Bodocó, outra cidade. Tinha meia hora para pensar no que ia fazer. Invadiu a minha casa. Foi diretamente para o meu quarto, fechou a porta e disse, ‘se você não apagar o que você postou, vou dar em você’. Não deu tempo nem de responder e ele foi pegando meu cabelo”, relatou.

Veja o vídeo: