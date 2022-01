Geraldo Alckmin - Valter Campanato / Agência Brasil

Geraldo AlckminValter Campanato / Agência Brasil

Publicado 10/01/2022 18:00 | Atualizado 10/01/2022 18:07

O presidente nacional do Solidariedade, deputado Paulinho da Força (SP), oficializou nesta segunda-feira, 10, o convite para filiação do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin para o partido. O convite foi antecipado pela jornalista Vera Rosa, do Estadão. A ideia foi motivada pelas dificuldades que Alckmin estaria encontrando em suas negociações para filiação no PSB.

O convite deixa claro a intenção da sigla de apostar na dobradinha do ex-tucano com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para as eleições de 2022. "Acredito que uma chapa Lula-Alckmin ganha em primeiro turno", relatou Paulinho.

O ex-governador de São Paulo negocia também com PSB, PSD e foi sondado pelo União Brasil - nascido da fusão do DEM com o PSL. Ele agradeceu, mas não confirmou se aceitará o convite do Solidariedade. "Nosso maior desafio é tirar o país dessa situação e pensar em mais emprego e renda para o brasileiro", afirmou Alckmin. As conversar sobre a filiação devem ser retomadas nos próximos dias.