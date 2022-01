Ivanildo Gomes Nogueira caracterizado como personagem de Velho Chico - Inácio Moraes/ Gshow

Publicado 10/01/2022 18:24 | Atualizado 10/01/2022 20:46

Rio - Ivanildo Gomes Nogueira, o Batoré, morreu nesta segunda-feira, aos 61 anos. O humorista estava internado na Unidade de Pronto Atendimento de Pirituba, zona oeste de São Paulo. De acordo com o SBT, a morte do artista foi em decorrência de um câncer. Já, segundo o empresário do artista, o ator sofreu uma parada cardiorrespiratória, por volta das 15h.

"Ele deu entrada no hospital com um inchaço nas pernas e falta de ar. Ao meio-dia, ele estava bem. Por volta das 15h, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. Tentaram reanimar e não conseguiram", explicou Admir Uduvic da Silva, o Juca, que negou que o artista estivesse lutando contra um câncer. "Acabei de conversar com a ex-mulher dele e o filho e ninguém sabe desse câncer. Não sabemos da onde surgiu essa informação. O emagrecimento do Batoré foi relacionado a um quadro de depressão grave. Nós vivíamos de shows, com a pandemia ele não tinha como honrar seus compromissos. Mas ele não tinha dívidas. A causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória", ressaltou.

O empresário ainda informou que o velório e o sepultamento de Batoré será no interior de São Paulo. "Vão ser em Cabreúva, interior de São Paulo, e deve acontecer nesta terça-feira. A família dele tem um jazigo lá, onde o pai e o irmão dele estão sepultados".

Ao Dia, a Secretaria Municipal da Saúde confirmou a morte do artista. "A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), lamenta informar que o paciente Ivanildo Gomes Nogueira (Batoré) faleceu nesta segunda-feira (10), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pirituba. Os devidos esclarecimentos médicos foram repassados à família", diz o comunicado.

O ator deixou dois filhos: Ivann e Alexandra.

Ivanildo nasceu em Serra Talhada, Pernambuco e se mudou para São Paulo criança. O principal personagem do artista foi o Batoré, que fez sucesso no programa 'A Praça É Nossa'. Conhecido pelos bordões “você pensa que é bonito ser feio?” e “ah, para, ô”, o humorista permaneceu na atração até 2016. Logo depois, ele foi contratado pela Globo para a novela 'Velho Chico'. Na trama, ele interpretou o delegado Queiroz. O ator também participou da série 'Os Exterminadores do Além', ao lado de Danilo Gentili, veiculado pelo SBT em 2021, tendo sido este seu último trabalho na TV.