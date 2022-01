Arma de fogo - Reprodução

Arma de fogo Reprodução

Publicado 10/01/2022 18:38

Um homem foi detido, no último domingo, 9, após atirar para o alto em uma casa de prostituição no Setor Primavera, em Taguatinga no DF. Segundo a Polícia Militar, o homem, que já havia feito uso de álcool e drogas, portava entorpecentes no momento da prisão.

De acordo com informações preliminares, os policiais militares do Grupo Tático Operacional do 2º Batalhão (Gtop 22) receberam a denúncia de uma briga entre vizinhos na QSC 19 e foram verificar, ao chegar no local, um homem se identificou como autor do crime. Com ele os policias encontraram uma pistola calibre 380, com 14 munições intactas, e uma porção de cocaína.

Segundo o homem, na hora de pagar a conta, seu cartão havia sumido e por esse motivo teve que fazer um PIX no valor de R$ 800,00. Ele disse ainda que não conseguiu sair do local porque alguém havia mexido em seu carro, que não estava mais funcionando. Devido a confusão ele sacou a pistola e deu um tiro para o alto.

O homem foi autuado por uso e porte de drogas e exercício arbitrário das próprias razões e posteriormente liberado pela autoridade judiciária. A arma ficou apreendida.