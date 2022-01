Pedras se soltam e atingem três lanchas em Capitólio, Minas Gerais - Handout / Minas Gerais Fire Department / AFP

Pedras se soltam e atingem três lanchas em Capitólio, Minas GeraisHandout / Minas Gerais Fire Department / AFP

Publicado 10/01/2022 20:45

Cinco das vítimas fatais do acidente em Capitólio foram enterradas nesta segunda-feira, 10, no Sul de Minas. O grupo de amigos estava hospedado na mesma pousada, na cidade de São José da Barra e estavam na lancha, no momento em que o paredão se desprendeu.

Thiago Teixeira da Silva Nascimento foi enterrado pela manhã em São José da Barra (MG). Os corpos de Marlene Augusta Teixeira da Silva, Sebastião Teixeira da Silva, Geovany Teixeira da Silva e Geovany Gabriel Oliveira da Silva serão sepultados em Serrania (MG). Julio Borges Antunes foi enterrado no último domingo, 9.

A Polícia Civil de Minas Gerais identificou as 10 vítimas da tragédia: Júlio Borges Antunes, 68 anos, de Alpinópolis (MG); Camila Silva Machado, 18 anos, de Paulínia (SP); Mykon Douglas de Osti, 24 anos, de Campinas (SP); Sebastião Teixeira da Silva, 64 anos, de Anhumas (SP); Marlene Augusta Teixeira da Silva, 57 anos, de Itaú de Minas (MG); Geovany Gabriel Oliveira da Silva, 14 anos, natural de Alfenas/MG; Geovany Teixeira da Silva, 38 anos, natural de Itaú de Minas/MG; Tiago Teixeira da Silva Nascimento, 35 anos, natural de Passos/MG; Rodrigo Alves dos Anjos, 40 anos, natural de Betim/MG e Carmem Pinheiro da Silva, de 43 anos, natural de Cajamar (SP).

Mais cedo, o governador Romeu Zema anunciou que toda a região passará a ser analisada por geólogos e outros especialistas que possam identificar riscos de novos desmoronamentos.