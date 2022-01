Jair Bolsonaro - Reprodução

Publicado 11/01/2022 10:26 | Atualizado 11/01/2022 12:26

Com quase dois anos de pandemia, o presidente Jair Bolsonaro (PL) editou decreto que institui o Comitê Gestor dos Planos de Enfrentamento da covid-19 para os povos indígenas, no Ministério da Justiça. O decreto criando o comitê foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, dia 11.

De acordo com nota da Secretaria Geral da Presidência, o colegiado será responsável pela "governança e pelo monitoramento das ações de combate à pandemia da covid-19 destinadas aos povos indígenas, notadamente os isolados e de recente contato".

O decreto prevê ainda a criação de um Centro de Coordenação de Operações, responsável pela "coordenação da execução das atividades operacionais e logísticas dos planos de enfrentamento da covid-19".