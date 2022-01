Vídeo: acidente envolvendo carretas e carros deixa três pessoas feridas em BH | Brasil | O Dia

Vítimas ficaram levemente feridas - Reprodução/Twitter

Publicado 11/01/2022 14:17



Imagens do acidente envolvendo 7 veículos na BR-381 na cidade de Igarapé sentido BH. Belo Horizonte - Um engavetamento envolvendo três carretas e três carros deixou três pessoas levemente feridas no km 512 da Rodovia Fernão Dias, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta terça-feira, 11.

Informação de 3 vítimas feridas, nenhuma vítima nas ferragens e nenhum óbito no local.

Desvio sendo feito pela marginal, bairros de Igarapé e por dentro de São J. de Bicas. @Br381_urgente pic.twitter.com/MM3LLbRVDO — DEH VLOG em (@dehvlogoficial) January 11, 2022 Segundo informações do Globo, o Corpo de Bombeiros afirmou que as vítimas não foram encaminhadas a hospitais porque receberam atendimento no local dado pela concessionária Arteris.

Houve congestionamento de 6 quilômetros em decorrência do acidente. Às 11h37, a pista permanecia interditada no km 512, no sentido Belo Horizonte, e o tráfego estava sendo desviado pela via marginal.