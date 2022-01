PTB indica apoio à reeleição de Bolsonaro, mesmo após ataques de Roberto Jefferson a presidente - Reprodução

Publicado 11/01/2022 19:30 | Atualizado 11/01/2022 19:47

Em vídeo postado em sua rede social nesta terça-feira, 11, Graciela Nienov, presidente nacional em exercício do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), declarou apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). Na gravação, o presidente ignorou as críticas recebidas de Roberto Jefferson em nome da aliança política.

"Estou recebendo a Graciela aqui, ela é presidente do PTB. Tem uma longa história com Roberto Jefferson também. E obviamente o partido nos apoia e estará junto conosco... Ou melhor, continuará junto conosco ao longo deste ano e nos outros anos também", disse Bolsonaro.

Graciela disse que o presidente representa "as famílias brasileiras e o sentimento das pessoas de bem" e reforçou o apoio à Bolsonaro. "O PTB estará junto com você exatamente por isso. Nós queremos um Brasil que seja justo e correto para todos os brasileiros", declarou Graciela.

Fechados com Bolsonaro!! O PTB não abre mão dos seus valores, o PTB não abre mão de Bolsonaro reeleito em 2022. pic.twitter.com/XCLcCTZBdB — Graci Nienov (@graci14ptb) January 11, 2022

Em carta escrita em outubro do ano passado, Roberto Jefferson, ex-dirigente do PTB e que está preso desde agosto do ano passado por atacar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), fez críticas ao Bolsonaro e ao seu filho Flávio (PL), senador pelo Rio de Janeiro.



Na carta escrita de dentro do complexo penitenciário de Bangu, Jefferson disse que ambos estavam com “vício nas facilidades do dinheiro público”, fazendo referência à aproximação do presidente com o Centrão, Valdemar Costa Neto (PL) e Ciro Nogueira (PP).

"O presidente tentou uma convivência impossível entre o bem e o mal. Acreditou nas facilidades do dinheiro público. Esse vício é pior que o vício em êxtase. Quem faz sexo com êxtase tem o maior orgasmo ou ejaculação que o corpo humano de Deus pode proporcionar. Gozou com êxtase, para sempre dependente dele. Desfrutou do prazer decorrente do dinheiro público, ganho com facilidade, nunca mais se abdica desse gozo paroxístico que ele proporciona", escreveu Roberto Jefferson. E concluiu dizendo que "quem anda com lobo, lobo vira, lobo é. Vide Flávio".