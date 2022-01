SP recomenda prevenção em grandes eventos para combater avanço da covid-19 - Governo do Estado de São Paulo

SP recomenda prevenção em grandes eventos para combater avanço da covid-19

Publicado 12/01/2022 15:53

Após aumento no número de casos de conoravírus em São Paulo, o governador João Doria (PSDB), anunciou, nesta quarta-feira, 12, nova recomendação para enfrentamento da pandemia do coronavírus. A medida diz que eventos, shows e atividades esportivas devem seguir medidas rígidas de controle sanitário. Até então não há restrições de funcionamento para estabelecimentos dos setores de comércio e serviços.



A medida diz que organizadores devem exigir o uso de máscaras dos participantes e apresentação de comprovante vacinal completo com as duas doses da vacina ou uma do imunizante de dose única além de disponibilizar álcool em geral para o público.

"Após a constatação de uma alta elevação no número de casos do coronavírus em São Paulo e deliberação dos médicos que compõe o Comitê Científico do Estado de SP, o governo decidiu recomendar que organizadores de eventos públicos, especialmente os musicais e esportivos, para que reforcem medidas preventivas para evitar a disseminação da covid", disse Doria.

Há ainda recomendação específica para que as prefeituras de todo Estado reduzam em 30% a capacidade de público em eventos esportivos, musicais e atividades em geral que possam provocar aglomerações. Cada município possui autonomia para editar regras de restrição, de acordo com a realidade local.



As recomendações foram amparadas em orientação científica do Centro de Contingência do Coronavírus e são necessárias para contenção da evolução das taxas de contaminação do coronavírus, provocada especialmente pela variante ômicron que é considerada mais transmissível.



"Em relação a eventos, shows e atividades esportivas, nós vamos continuar com a recomendação das medidas não farmacológicas, de uso obrigatório de máscaras e álcool gel. Todos os eventos devem exigir o comprovante da vacina completa e, se possível, testes. E recomendamos para as prefeituras que reduzam as taxas de ocupação desses eventos", destacou o coordenador do Centro de Contingência, João Gabbardo.



População em geral

João Gabbardo informou que o Estado registrou aumento de 58% das internações em leitos de UTI e de 99% nas enfermarias, nas duas últimas semanas. Apesar do número de pacientes em unidades de tratamento intensivo ser duas vezes menor do que o registrado no começo de 2021, os números atuais mostram aceleração das internações.



Por isso, o governo de São Paulo também reforçou as recomendações para que a população em geral mantenha as medidas de segurança sanitária. As indicações são para que as pessoas façam o uso obrigatório de máscaras, higienização de mãos e álcool em gel, além de que completem o esquema vacinal e tomem as doses de reforço.