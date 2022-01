Hambúrguer congelado teria vencido há quase 10 anos - Foto: Arquivo Pessoal

Hambúrguer congelado teria vencido há quase 10 anosFoto: Arquivo Pessoal

Publicado 12/01/2022 17:46

Uma auxiliar de veterinária passou por um perrengue ao preparar seu jantar. Após sentir um gosto estranho, Izabela Amorim, de 21 anos, percebeu que havia comprado um hambúrguer que venceu há quase dez anos.

Segundo informações do "G1", o produto foi comprado pela auxiliar de veterinária na unidade do Dia Supermercado, em SP, na segunda-feira, 10. No mesmo dia, à noite, ela foi preparar o alimento para o jantar e percebeu um "gosto estranho". Em seguida, ela foi checar a data de vencimento e notou que datava dia 25 de março de 2012.

Izabela disse ao G1 que imediatamente procurou o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da rede de supermercados, mas não estava funcionando naquele horário. No dia seguinte, ela foi atendida e informada que a empresa iria até a residência dela retirar o produto para análise, procedimento que ainda não foi feito.

A consumidora garantiu que não tem interesse em trocar o produto por se tratar de um erro grave, e acredita que pode ter ocorrido um erro de digitação, mas que isso "não anula o fato do produto estar com gosto ruim". Além disso, Izabella registrou uma reclamação no Procon-Santos e disse que pretende procurar a Vigilância Sanitária do município.

Em nota, o Grupo Dia disse que segue todas as regras de controle sanitário e acompanha permanentemente os processos de vigilância em suas lojas. A empresa disse que lamenta o fato ocorrido e informa que está apurando o caso, se propondo a colaborar plenamente com as autoridades locais para o esclarecimento dos fatos.