O encerramento de uma unidade do Hipermercado Extra terminou em confusão em Fortaleza - Reprodução

Publicado 12/01/2022 17:22

Fortaleza - A liquidação de encerramento da unidade Parangaba do Hipermercados Extra terminou em confusão em Fortaleza na terça-feira. Em vídeos publicados em redes sociais é possível contabilizar dezenas de clientes se aglomerando em busca de produtos em promoção. Em um dos vídeos que viralizaram é possível identificar um homem, aparentemente funcionário do grupo, arremessando peças de carne em direção aos clientes.

De acordo com o 'Diário do Nordeste', funcionários revelaram o furto de carrinhos de compras durante o tumulto, assim como disputa física entre os consumidores por produtos em promoção. Ao fim da terça-feira, com corredores e prateleiras vazias, o mercado lembrava um cenário de filme pós-apocalíptico.

Após sacramentar a venda de 70 pontos comerciais para o Assaí, numa negociação que girou na casa dos R$ 5,2 bilhões, dos quais R$ 4 bilhões serão pagos de forma parcelada até 2024, o Extra, que pertencia ao Grupo Pão de Açúcar, iniciou a queima de estoque em unidades de todo país. As liquidações devem acontecer até sábado, dia 15 de janeiro, ou enquanto durarem os estoques.