Durante o resgate das vítimas, um segundo acidente aconteceu quando o veículo do Corpo de Bombeiros foi atingido por um caminhão desgovernado que transportava madeiras - Foto: André Salamucha/RPC

Durante o resgate das vítimas, um segundo acidente aconteceu quando o veículo do Corpo de Bombeiros foi atingido por um caminhão desgovernado que transportava madeirasFoto: André Salamucha/RPC

Publicado 12/01/2022 18:19

Pai, mãe e os três filhos morreram em um acidente nesta quarta-feira, 12, na BR-376 em Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná. De acordo com informações da "RPC" as vítimas estavam em um caminhão que saiu da pista e capotou.

Eram três meninas, de dois, nove e 12 anos, além do motorista, de 39 anos, e da esposa, de 33. Segundo os bombeiros, a família morreu no local.

Durante o resgate das vítimas, um segundo acidente aconteceu quando o veículo do Corpo de Bombeiros foi atingido por um caminhão desgovernado que transportava madeiras. A cabine da carreta teve a estrutura destruída no acidente.

Segundo as testemunhas, o veículo chegou buzinando e quase atropelou as pessoas que estavam na rodovia, que precisaram desviar se jogando nas laterais. Ninguém se feriu.