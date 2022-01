Luciano Hang - Gabriela Biló/Estadão Conteúdo

Publicado 13/01/2022 13:25

São Paulo - Nesta quarta-feira (12), o Twitter suspendeu a conta do empresário Luciano Hang, apoiador ferrenho de Jair Bolsonaro. Quem pesquisa pela conta do "Véio da Havan", como é conhecido, se depara com um perfil vazio, sem postagens e com a mensagem: "O Twitter suspende as contas que violam as regras".

É uma segunda punição ao empresário com bloqueio de perfis em redes sociais, dessa vez no âmbito da plataforma.

Em julho de 2020, Hang já tinha tido seus perfis suspensos por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), dentro da investigação sobre a difusão de notícias falsas e desinformação.

O Twitter tem agido contra a desinformação relacionada à pandemia de coronavírus e à vacinação.

Ainda nesta semana o pastor Silas Malafaia passou por uma situação parecida com a de Hang: quase teve sua conta suspensa por chamar a vacinação infantil de "infanticídio". O líder religioso teve que apagar suas onze postagens e ainda foi proibido de tweetar por 24 horas.