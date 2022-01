Corpo de Bombeiros evacuou a área de deslizamento em Ouro Preto cerca de 40 minutos antes do colapso - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 13/01/2022 12:50

Ouro Preto - Um deslizamento de terra de grande proporção destruiu um casarão histórico em Ouro Preto e assustou que estava na Região Central do município de Minas Gerais na manhã desta quinta-feira. Uma série de vídeos que viralizou nas redes sociais mostra o exato momento do deslizamento no Morro da Forca. O imóvel que funcionava como depósito foi completamente destruído.

De acordo com a Defesa Civil, ninguém se feriu no acidente. E a ação do Corpo de Bombeiros foi fundamental. Acionado no início da manhã para uma vistoria no centro histórico, a corporação já havia sido evacuada cerca de 40 minutos antes do colapso que destruiu um casarão do século XIX da Prefeitura de Ouro Preto. O casarão histórico estava interditado desde 2012.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, parte do terreno ainda pode ceder e um possível desmoronamento pode 'condenar' um hotel e um restaurante no centro histórico de Ouro Preto. Minas Gerais tem sido castigada pelo intenso período de chuvas nas última semanas. E o desmoronamento em Ouro Preta é reflexo do solo encharcado na avaliação da Defesa Civil. Vale lembrar que o município está na lista de cidades em situação de emergência por causa dos temporais.