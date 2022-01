O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante cerimônia no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para receber o primeiro lote de 1,248 milhão de doses das vacinas pediátricas da Pfizer - Reprodução

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante cerimônia no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para receber o primeiro lote de 1,248 milhão de doses das vacinas pediátricas da PfizerReprodução

Publicado 13/01/2022 14:27 | Atualizado 13/01/2022 14:35

São Paulo - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o órgão vai distribuir 28 milhões de testes de Covid aos estados até o fim deste mês. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (13) durante cerimônia no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para receber o primeiro lote de 1,248 milhão de doses das vacinas pediátricas da Pfizer, que começarão a ser distribuídas aos Estados ainda nesta quinta.

"No mês de janeiro serão distribuídos 28 milhões de testes, sendo que 13 milhões até o dia 15. Em fevereiro já temos assegurados 7,8 milhões de testes", declarou. Durante sua fala, Queiroga também atribuiu a responsabilidade da testagem contra Covid-19 aos estados e municípios. "É necessário que os estados e municípios se associem nesta questão da testagem. Porque na ponta quem testa são os municípios, não é o Ministério da Saúde. Sem os 5.570 secretários de Saúde não tem testagem, não tem vacina. Eles que estão lá na ponta aplicando", afirmou.



Ainda de acordo com o ministro, alguns estados têm vacinas em estoque e precisam utiliza-las. "O lugar de se colocar vacinas é no braço da população, peço o apoio dos governadores, dos secretários estaduais de Saúde para que apliquem essas vacinas. Muito mais efetivo do que enviar ofício pro ministro da Saúde é, na ponta, fazer com que as políticas tenham concretude", continuou.

'Segura até o momento'

No evento, Queiroga falou sobre a segurança da vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Segundo ele, até o momento a vacina pediátrica da Pfizer vem se mostrando segura. O posicionamento do ministro contraria o do presidente Jair Bolsonaro que coloca em dúvida a segurança do imunizante sem apresentar dados.

"Apesar de recentes, essas vacinas têm sido aplicadas nos principais sistemas de saúde do mundo, essa aplicação começou no mês de novembro, sobretudo nos Estados Unidos, mais de 8 milhões de doses foram aplicadas nos Estados Unidos às crianças de 5 a 11 anos e não tem sido notificados eventos adversos maiores. Portanto, até o que sabemos no momento, existe segurança atestada não só pela Anvisa, mas por outras agências regulatórias, para aplicação dessas vacinas", disse Queiroga.