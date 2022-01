Fabrício Queiroz - Reprodução SBT

Fabrício QueirozReprodução SBT

Publicado 13/01/2022 16:52

Em entrevista a "Metropóles", Fabrício Queiroz disse nesta quinta-feira, 13, que recebeu convite para se filiar a quatro partidos. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro não quis revelar quais são as legendas "para não ter atrito" mas disse que na próxima semana se encontrará com Marcus Vinicius, presidente do PTB no Rio de Janeiro.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de se lançar como candidato nas eleições desse ano como deputado federal no Rio de Janeiro, Queiroz disse que "ainda não tem nada certo, mas ainda bem que as pessoas estão vindo me procurar e eu tenho espaço e oportunidades."

Na última semana, Fabrício se reuniu com a presidente do PTB, Graciela Nienov, e disse que conversaram sobre a filiação e sobre a candidatura, mas que não tem nada certo. "Muitos partidos de direita estão vindo me procurar, estamos conversando", afirmou Queiroz.