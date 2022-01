Casarão Solar Baeta Neves era uma das atrações do centro histórico de Ouro Preto - Arquivo Pessoal

Publicado 13/01/2022 17:40

Ouro Preto - Integrante do circuito de cidades históricas de Minas Gerais, Ouro Preto teve uma pequena parte sua rica memória destruída no deslizamento de terra que, na manhã desta quinta-feira, demoliu parcialmente dois imóveis no Morro da Forca, na Praça da Estação. Tombadas como patrimônio histórico do Estado, as edificações são datadas do século XIX.



O imóvel que era de propriedade da prefeitura da cidade e estava interditado desde 2012. O outro, funcionava como depósito e era uma propriedade particular. O casarão destruído foi registrado como a primeira construção de estilo neocolonial de Ouro Preto.

Localizado no Morro da Forca, no centro histórico da cidade, a região recebeu o nome para relembrar o triste passado, pois pessoas escravizadas foram enforcadas lá, entre os séculos XVII e XIX. Segundo, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o imóvel foi construído por uma tradicional família de comerciantes nas proximidades da Estação Ferroviária.

Após o acidente, moradores, historiadores e turistas postaram uma série de fotos para destacar os detalhes do casarão Solar Baeta Neves, como o forro almofadado, com madeira de lei e o teto talhado também em madeira.

O Ministério Público Federal abriu investigação para apurar as causas do deslizamento. Tanto a prefeitura de Ouro Preto quanto o Iphan terão que dar explicações ao órgão sobre o acidente e relatar se existe o risco para outros imóveis históricos da cidade. Segundo a Defesa Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu.