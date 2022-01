O passageiro chegou a receber os primeiros atendimentos, mas não resistiu - Zurich Airport Brasil/Divulgação

Publicado 13/01/2022 20:45 | Atualizado 13/01/2022 20:50

Porto Alegre - Um avião da companhia aérea Azul fez um pouso de emergência no Aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, após um passageiro morrer durante voo que tinha trajeto entre Porto Alegre e Recife. O caso ocorreu nesta quinta-feira (13), às 0h43.



“A partir da informação, a equipe do serviço 24h de emergência do aeroporto imediatamente se colocou de prontidão para aguardar a aeronave e prestar o primeiro atendimento à vítima. A equipe confirmou o óbito do passageiro e acionou o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) da Polícia Civil, que compareceu ao aeroporto para realizar o procedimento de remoção”, disse a Zurich Airport Brasil, administradora do aeroporto, em nota.

A Azul se posicionou dizendo que lamenta o ocorrido e que está prestando assistência aos familiares do homem, que não teve a identidade nem a causa da morte reveladas.

A empresa disse ainda que o passageiro chegou a receber os primeiros atendimentos, mas não resistiu.

“A Azul informa que a aeronave que fazia o voo AD2637, que partiu de Porto Alegre com destino ao Recife, precisou alterar sua rota para o aeroporto de Vitória por conta de um cliente passando mal a bordo. O cliente chegou a receber os primeiros atendimentos, mas, infelizmente, não resistiu e veio a óbito. A companhia lamenta o ocorrido e destaca que está prestando toda a assistência necessária aos familiares”, completou a nota da empresa aérea.