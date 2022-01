Milhares de pessoas perderam as casas durante o período de chuva que inundou vários municípios mineiros - Pedro Gontijo/Imprensa MG

Belo Horizonte - O impacto causado pelo intenso período de chuvas em Minas Gerais ainda é incalculável, pois a lista de cidades em condições de calamidade não para de aumentar. Nesta quinta-feira, o governo do estado reconheceu situação de emergência em mais 33 municípios. Ao todo já são 374. Desde o início do período chuvoso, em outubro de 2021, 25 pessoas morreram, 26.492 ficaram desalojadas e 4.047 desabrigadas, de acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec).



Até o momento, mais de 36 mil itens de ajuda humanitária foram entregues aos municípios para assistência à população nas regiões atingidas, sendo 11.820 cestas básicas, 4.157 colchões, 10.125 kits limpeza e 10.555 kits higiene.



Com o agravamento do cenário, o governo de Minas criou um Comitê Gestor de Medidas de Prevenção e Enfrentamento das Consequências do Período Chuvoso, que conta com as Forças de Segurança e secretarias de Estado para dar apoio aos municípios atingidos.



As regiões com maior número de ocorrências estão sendo monitoradas em tempo real e recebendo apoio das equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.



A Defesa Civil alerta que o atual cenário necessita de maior atenção da população para identificar os riscos do período chuvoso. A orientação é para que as pessoas que moram perto de encostas e rios fiquem atentas aos deslocamentos de massas e ao aparecimento de rachaduras. O mais importante é preservar a vida.



O governo mineiro liberou mais de R$ 1,2 milhão para a aquisição de cestas básicas, kits de higiene pessoal, limpeza, colchões e kits dormitórios, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) e da Cedec.



A Sedese está em contato direto com gestores de assistência social dos municípios atingidos pelas chuvas intensas e intermitentes, prestando apoio técnico, via equipe da Subsecretaria de Assistência Social (Subas) e das 22 Diretorias Regionais da secretaria.



Doações

A Sedese é um dos órgãos que apoiam o Serviço Social Autônomo (Servas) e a Cemig, que estão concentrando o recebimento das doações aos atingidos pelas chuvas. Os principais itens demandados são: água potável, alimentos não perecíveis, material de higiene pessoal, roupa de cama e banho, colchões e cobertores.



As doações podem ser entregues diretamente na sede do Servas, na Avenida Cristóvão Colombo, 683, no bairro Funcionários, em Belo Horizonte, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.



Os donativos também podem ser entregues em agências da Cemig (lista ao final da matéria), na rede de supermercados Verdemar, no BH Shopping, Shopping Diamond Mall e Shopping Pátio Savassi, em todos os batalhões, quartéis e bases comunitárias de Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Delegacias de Polícia Civil de Minas Gerais. A entidade também recebe doações em dinheiro.



Mais informações podem ser acompanhadas nas redes sociais da instituição, no site www.servas.org.br ou pelo telefone (31) 3349.2400.

Para doações em dinheiro:

Serviço Social Autônomo

CNPJ: 17.385.840/0001-12

Caixa: Ag. 1667 / CC: 3529-1

Pix: +5531991630836





Pontos de coleta - Agências da Cemig



1. Ipatinga (Rua Uberlândia, nº 321, Centro)

2. Itabira (Rua Topázio, 45, Areão)

3. Paracatu (Rua Matias Mundim, 337, Santa Lúcia)

4. Varginha (Rua Presidente Antônio Carlos, 538, Centro)

5. Divinópolis (Rua Itapecerica, 151, Centro)

6. Pará de Minas (Rua João Alexandre, 670, Dom Bosco)

7. Montes Claros (Rua Padre Augusto, 550, Centro)

8. Almenara (Rua Hermano de Souza, 214, Centro)

9. Teófilo Otoni (Praça Germânica, 16, Centro)

10. Salinas (Avenida Frederico Leão Bitencourt, 64)

11. Januária (Avenida Cônego Ramiro Leite, 17, Centro)

12. Uberlândia (Avenida João Pinheiro, 1373, Aparecida)

13. Patos de Minas (Avenida Prefeito Camundinho, 861, Lagoa Grande)

14. Pouso Alegre (Praça João Pinheiro, 194, Centro)

15. Betim (Praça Tiradentes, 84)

16. Edifício Sede da Cemig em Belo Horizonte (Avenida Barbacena, 1200, Santo Agostinho)