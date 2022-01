Presos de Ponte Nova e Rio Pardo de Minas estão atuando na limpeza das cidades castigadas pelas chuvas - Sejusp / Divulgação

Publicado 13/01/2022 18:43

Após as fortes e frequentes chuvas que atingiram Minas Gerais, municípios castigados pelos temporais começam a se reerguer e limpar as vias. É o caso de Ponte Nova e Rio Pardo de Minas, que têm contado com o apoio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) nessa reconstrução. Presos que cumprem pena nas unidades prisionais dessas cidades receberam autorização judicial para sair dos presídios e trabalharem na recuperação das áreas afetadas.

Em Ponte Nova, 11 custodiados do Complexo Penitenciário estão limpando as ruas do município, retirando a lama que veio junto com a inundação do rio que corta a cidade e, assim, desobstruindo as vias do local. O trabalho é coordenado pelas equipes de limpeza da prefeitura municipal.

Segundo o diretor-geral do Complexo Penitenciário de Ponte Nova, Márcio Alves, a parceria e apoio à prefeitura existe há bastante tempo. "Sabemos como é eficiente a união de forças. Para nós, é motivo de grande satisfação contribuir neste momento em que as fortes chuvas causaram grandes transtornos aos habitantes de Ponte Nova. O benefício desta ação em conjunto vai além de contribuir com o direito de ir e vir do ponte-novense, é também um meio de trilharmos o caminho da ressocialização, filosofia do sistema prisional."

No Norte do estado, em Rio Pardo de Minas, dez detentos do presídio foram empenhados em uma força-tarefa para limpeza, recapeamento e manutenção de locais afetados pelas enxurradas no município. A autorização para saída e trabalho dos presos foi articulada entre a unidade prisional, Poder Judiciário, prefeitura municipal e Ministério Público. A ação também conta com o apoio dos policiais penais do Presídio de Taiobeiras, que estão atuando nos procedimentos de escoltas dos custodiados durante a realização dos trabalhos.

Para o diretor do Presídio de Rio Pardo de Minas, Ronivon Costa Teixeira, é de grande importância que a unidade prisional possa contribuir de alguma forma com a recuperação da cidade. "A parceria firmada trará muitos benefícios para todos os envolvidos, pois irá proporcionar a ressocialização, profissionalização e qualificação de presos, bem como trará melhorias ao município."