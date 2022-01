Chegada do primeiro lote de doses pediátricas de vacina contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech no Brasil - Divulgação/Myke Sena

Chegada do primeiro lote de doses pediátricas de vacina contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech no BrasilDivulgação/Myke Sena

Publicado 13/01/2022 18:47 | Atualizado 13/01/2022 18:52

São Paulo - Diversas cidades brasileiras estão se preparando para iniciar a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid. Na manhã desta quinta-feira (13), o Brasil recebeu o primeiro lote de 1,248 milhão de doses das vacinas pediátricas da Pfizer, que começaram a ser distribuídas aos Estados ainda hoje.

A previsão é que a cidade de São Paulo deva começar a imunizar crianças a partir da próxima segunda-feira (17). De acordo com o prefeito Ricardo Nunes (MDB), a vacinação será iniciada pelo grupo de 11 anos, estimado em 168 mil crianças. Já para o estado, a data oficial ainda não foi divulgada.

Em Salvador, a previsão é que a vacinação infantil deve começar na tarde desta sexta-feira (14). De acordo com o prefeito, Bruno Reis, a capital baiana receberá cerca de 16 mil doses.

Já em Minas Gerais, a estimativa é que as crianças comecem a ser imunizadas no sábado (15). “Sábado já podemos ter a primeira criança, de 5 a 11 anos, vacinada no estado de Minas Gerais”, destacou o secretário, em referência às cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, que devem ser as primeiras a receber os imunobiológicos.